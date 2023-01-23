『SHIMANO PRO VIBE エアロパシュート【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 23時 11分に出品され03月08日 23時 11分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHIMANO PRO VIBE エアロパシュート



型番はR20RHA0472Xで幅400mm 径31.8mmです。



使用しなくなったので出品します。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シマノ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ SHIMANO

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エアロパシュート