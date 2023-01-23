『SHIMANO PRO VIBE エアロパシュート【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 23時 11分に出品され03月08日 23時 11分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シマノ
PHILWOOD OUTBOARD BB
¥ 13000
Alex CXD6 前後ホイールセット シクロクロス、グラベルロード
¥ 10400
NITTO HiHi-bar ニットー ハンドル ブルーラグ サーリー
¥ 9360
シマノ DURA-ACE 「WH-7900-C35-TU」 フロントホイール
¥ 10530
SHIMANO シマノ FC-R8000 165mm 52-36クランクセット
¥ 12999
FC-M8100 165mmクランクセット
¥ 10920
700×28 未開封 2本セット アジリスト ファスト TLR
¥ 10530
White Industries VBC Road クランク 165mm
¥ 17400
美品 NITTO 日東 NJS 140mm 65度 ステム 競輪
¥ 13000
FSA POWERBOX CARBON パワーメーター 170mm 50/34
¥ 35000
brooks b68 ブルックス rivendell surly oldmtb
¥ 7800
クランクセット カンパニョーロ アテナ（シルバー）
¥ 12968
Prologo scratch m5 tirox プロロゴ スクラッチ
¥ 9438
Shimano アルテグラ11S 52-36 MT チェーンリング
¥ 10920
【新品】SOYO シームレスタイヤ RED R-II 競輪 NJS
¥ 9360
SHIMANO クランク FC-R7000 165mm 52-36T
¥ 7020
Sugino 禅 チェーンリング 47t PCD144 NJS
¥ 10400
170㎜ 52 36t FC R8000 Shimano Ultegra シマノ
¥ 12350
落札価格8580円
2 入札履歴
終了
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