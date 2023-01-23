『テンシー アノラックパーカー サイズ44 インナーダウン付き ten-c 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 43分に出品され03月21日 02時 43分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 身幅...54cm

袖丈...6cm

着丈...64cm



カラー...ブラック



テンシーの定番、アノラックを出品致します。サイズは44で、インナーダウン付きです。勿論着脱可能です。そこまで着込んではいませんが、擦れ等によるアタリはあります。元々アタリが付きやすい素材にはなります。今は定価もかなり上がっていますので是非ご検討よろしくお願い致します。



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#ten-c 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: S ブランド: テンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ テンシー アノラックパーカー

サイズ44

インナーダウン付き ten-c 黒