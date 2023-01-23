『トネッロ TONELLO イタリア製 ツイード ジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 24分に出品され03月20日 01時 24分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トネッロ TONELLO



ツイードジャケット





CLIENTE 02770

ORDINE 00187

RIGA 005

MOD 06G2060

ART 6082U

COL 600



◆状態…特に目立つ汚れダメージなし

ユースド・自宅保管品をご了承ください。



◆カラー ネイビー ブラウン

明るさや角度により色が違って見える為、色々な明るさで撮影しておりますのでご参考下さい



◆サイズ 48





◆実寸（平置きサイズ)

肩幅 45

着丈 71

身幅 51

袖 60





◆素材 WV CO PA



■point





◆送料無料！安心匿名配送!即決歓迎◆



#ASP200

№4617 dai

#ASP200_tomorrow





季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: トネッロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トネッロ

TONELLO イタリア製 ツイード ジャケット