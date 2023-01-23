『マカオ様専用 ロレックス(ROLEX) エアキング5500 ヴィンテージ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 17分に出品され03月22日 23時 17分に終了予定です。即決価格は165,600円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロレックス(ROLEX) エアキング5500

ヴィンテージ

レトロ



購入日:2022年

購入場所:銀座のアンティークショップ



モデルNo. 5500

モデル名AirKing

文字盤 グレー

ケース径 34mm



サイズ

私の腕周りが約17.5センチでピッタリです

写真は10枚目、11枚目を確認してください



箱や保証書などはありません



コレクションとして購入した為、使用はしてません。



返品交換を承っておりませんので、予めご了承ください



プロフィールをよくお読みいただきご購入してください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ マカオ様専用 ロレックス(ROLEX)

エアキング5500

ヴィンテージ