『美品✨DIESEL ウエストバッグ ビッグロゴ BOLDMESSAGE ナイロン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 19分に出品され03月24日 23時 19分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【DIESEL ディーゼル】

ウエストバッグ ボディーバッグ ショルダーバッグ

ビッグロゴ デカロゴ



【サイズ】

縦 15cm

横 23cm

マチ 8cm



※素人平置き採寸。誤差はご了承下さい。



【カラー】

ブラック 黒



【状態】

目立った傷や汚れのない綺麗な状態です！



〜状態記載はあくまで主観です〜

外観の大きなダメージ等を検品しております。

使用に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。

中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。

保管による畳み皺等ご理解ください。



【配送】

簡易包装にて1-2日以内に発送いたします。



【購入元】

大手リユースショップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨DIESEL

ウエストバッグ

ビッグロゴ

BOLDMESSAGE

ナイロン