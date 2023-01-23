『NOLLEYS アシンメトリーポンチョ【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 21時 37分に出品され04月20日 21時 37分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NOLLEYS (ノーリーズ )で展開している

Laraajiというブランドのポンチョです。



ニットやシャツの上に重ねて着ていただけます。

ポンチョですが毛100%なので暖かさもあります◎



目立つような傷や汚れは無く、状態は良いかと思います。







中古品にご理解ある方、よろしくお願い致します◡̈







カラー···ベージュ



季節感···冬,秋



定価 ¥30,800 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ノーリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ NOLLEYS



アシンメトリーポンチョ