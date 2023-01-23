『herliptoSaint Germain Fancy Tweed Jacket【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 05時 03分に出品され04月29日 05時 03分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Herlipto Saint Germain Fancy Tweed Jacket



サイズ：M

カラー：black



2023AWで購入しました。

試着のみ紙タグ付きです。

似合わなかったためお譲りします。

ハンガー付き。

畳んで発送します。

当方プロフィールの内容に問題なければ即購入可



herlipto

小嶋陽菜

こじはる

ツイードジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ herliptoSaint

Germain

Fancy

Tweed

Jacket