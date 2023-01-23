『COOKIESジップパーカ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 08時 18分に出品され04月23日 08時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 サイズM タグ付き 送料無料



サイズが合わない為買ったその日に出品です

定価16500円なので4500円お得です

購入先はグロウアラウンドです



カラー···ブルー



タイプ···ジップアップ



ヒップホップ ラッパー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ COOKIESジップパーカ