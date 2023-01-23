『CANON カメラまとめ売り 13点 Canon フィルムカメラ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 00時 22分に出品され05月07日 00時 22分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(^^)



★CANON カメラまとめ売り 13点 Canon フィルムカメラ キャノン レトロ Autoboy 2 LENS AIAF PANPRAMA【中古品】になります。



★本体のみ



★13点セットです。



★動作未確認のためジャンク品といたします。



★0626-1-24000-ky-2010(商品管理番号)



ご不明な点はご遠慮なくお問い合わせくださいませ！



気持ちよくお取り引きできるよう心がけます！

どうぞよろしくお願い致します☺



※仕事のため返信が遅れる場合がございます。

※土日祝は発送できませんのでご了承ください(>_<)





■注意事項

・商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。



・説明文と写真で相違がある場合は写真を優先とさせていただきます。



・修理・交換・部品調達などはお受けしておりません。



・バッテリー類は長時間の確認はしておりません。



・取り扱い説明書が写真にない場合は各種メーカーサイトよりダウンロード下さいませ。



・稀に配送中の衝撃等により不具合が生じる可能性があります。



・初期不良などは必ず受取評価前にご連絡をお願いいたします。誠実に対応させていただきます。受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。

(※通電確認のみ、動作未確認、ジャンク品は対象外です)



・領収書の発行はしておりません。



・他にも出品しておりますのでご覧くださいませ。



#YKのその他の出品 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>フィルムカメラ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: キヤノン