『【肉厚】ザノースフェイス 90ｓ’ ヌプシジャケット ダウン ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 35分に出品され03月22日 03時 35分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○ブランド アイテム



THE NORTH FACE

ザノースフェイス



ヌプシジャケット

ヌプシダウンジャケット

90ｓ’ ダウンジャケット



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サイズ M



身幅 54

着丈 64

ゆき 91



平置き実寸。

着画はお断りいたします



○状態 特徴



ビンテージ品のため多少の傷、汚れなどはご理解ください。



目立つような汚れや傷などはございません。



【注意事項】



※発送前に検品しておりますが、細かな傷、ヨゴレ、記載に無い細かなキズ、汚れが見受けられる場合がございますので神経質な方はご遠慮ください。自宅保管の中古品である旨ご理解の上購入お願いします。



※画像のものが基本すべてになりますので付属品の有無は、写真にてご確認の上ご不明な点はお問合せ下さい。



○カラー



ブラック



○素材



ナイロン ダウン フェザー



○購入先



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品



●発送



匿名発送となっておりますのでご安心してご購入ください。

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

※仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



●梱包



質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋などで発送させて頂くことをご理解ください。



管理番号 1533-241030 SS 639 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【肉厚】ザノースフェイス

90ｓ’ ヌプシジャケット ダウン ブラック