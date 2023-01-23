『ラルフローレン ショールカラー 定番 カーディガン sサイズ 匿名配送【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 03時 00分に出品され03月20日 03時 00分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【超美品】ラルフローレン ショールカラーカーディガン Sサイズ 秋 冬



カジュアルコーデの定番アイテム！ラルフローレンのショールカラーカーディガンで、こなれた大人のカジュアルスタイルを楽しみませんか？



一枚でサマになる、ど定番のラルフローレンのショールカラーカーディガンネイビーです



ほぼ未使用のため、状態は大変良いです。これからの季節に大活躍間違いなし◎





* サイズ：S（身長170〜175cm前後の方におすすめ）

* 素材：コットン

* 状態：汚れ・破れ・臭いなし

#ラルフローレン #カーディガン #ショールカラー #カジュアル #古着 #メンズ #Sサイズ #秋服 #冬服 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ポロラルフローレン カラー: ブラック系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ラルフローレン ショールカラー 定番 カーディガン sサイズ 匿名配送