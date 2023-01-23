『WAX ニット Dia crew neck knit WX-0398【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 21時 38分に出品され03月11日 21時 38分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WX-0398

【カラー】Gray

【サイズ】L

税込¥17600



【商品説明】

全体にダイヤ柄を配置したクルーネックニットです。

ゆったりめなシルエットで左袖口にWAXのタグを配置。



【商品詳細】

素材：アクリル100%



【SIZE INFO】

Sサイズ：着丈66cm/肩幅50.5cm/身幅58.5cm/袖丈56cm

Mサイズ：着丈67.5cm/肩幅55cm/身幅59.5cm/袖丈57.5cm

Lサイズ：着丈72.5cm/肩幅56.5cm/身幅64.5cm/袖丈60cm



※採寸に多少の誤差が有る場合がございますがご了承ください。

※ご利用のパソコンや環境により色の見え方が違ったり、実際の色味が多少異なって見える場合がございます。



※購入前に必ずコメントお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ワックス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WAX

ニット

Dia

crew

neck

knit

WX-0398