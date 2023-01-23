『象印 IH炊飯ジャー 極め炊き NW-VH18-TA 1.8L ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 36分に出品され03月31日 07時 36分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 象印IH炊飯ジャー 1升炊き 色はブラウン 新品、未使用品です。 2022年製で、2023年12月15日に来客用に購入しましたが、使用する機会がなく箱に入れて保管していました。これからも使用する機会がないと思いますので出品しました。付属品はしゃもじと軽量カップ2個ですが、しゃもじだけ使用したので、代わりに貝印のお米がつきにくいしゃもじをつけます。プチプチでしっかりと梱包して外箱に入れてメルカリ便で発送します。すでに2000円お値下げしていますので、申しわけありませんがこれ以上のお値下げ不可で宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>炊飯器・餅つき機 商品の状態: 新品、未使用