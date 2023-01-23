『Campagnolo ZONDA C15 シマノ アルテグラ11sスプロケ付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 08時 30分に出品され04月20日 08時 30分に終了予定です。即決価格は16,677円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カンパニョーロ ゾンダ、シマノフリーです。

アルテグラ 6800 11sのスプロケをお付けします。

新品で購入後、約3,000kmほど使用しました。

後輪のデカールに汚れがありますので前輪と比較確認ください。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: カンパニョーロ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ Campagnolo

ZONDA

C15

シマノ

アルテグラ11sスプロケ付き