『【未開封】Burn it UP NiziU Live with U 2022【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 14時 49分に出品され03月20日 14時 49分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【イベント情報】

NiziUの2022年のライブパフォーマンスを収録したBlu-rayです。東京ドームでの特別な公演を楽しむことができます。



【特典情報】

完全生産限定版として、特別な映像や特典が含まれています。ファンにとっては必見のアイテムです。



【パフォーマンス内容】

NiziUの魅力的なパフォーマンスを余すところなく収録。ライブの臨場感を自宅で体感できます。



- タイトル: Burn it UP NiziU Live with U 2022

- 形式: 2BD

- 会場: TOKYO DOME

- ブランド: NiziU



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 新品、未使用

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