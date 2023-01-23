『HP Reverb G2 改良版【美品・USED】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 00時 22分に出品され03月19日 00時 22分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VRヘッドセット HP Reverb G2 一式です。



近日中に引越しがあり身の廻り処分の為出品いたします。



丁寧に使用していましたので特に目立った傷、汚れなどは無いかと思います。尚、家族には喫煙者はいません。



本日、念のためPCと接続して、正常な稼働を確認いたしました。

箱、説明書、本体、ケーブル、小物パーツ等全て揃ってます。



今では、少なくなったDP（ディスプレイポート）接続のためレーシングシムやフライトシムに最適なVRヘッドセットだと思います。



商品の状態は「目立った傷や汚れなし」ですが、なにぶん中古品ですのでその点をご理解の上、購入をご検討くださいませ。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒューレットパッカード