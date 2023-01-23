『【超希少・未開封】遊戯王 公式 R-ACE タービュランス プレイマット 台湾【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 28分に出品され03月23日 00時 28分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年アジア圏で開催された大会にて配布された限定スリーブです。



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絶版 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 新品、未使用