『【centimeter】センチメートル スタジャン 緑 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 42分に出品され03月15日 11時 42分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CENTIMETER

今期流行りのスタジャンです！

1年前の冬に購入し着用していました

カラーもグリーンとブラックで合わせやすいカラーリングとなっています。

腕の皮部分には着用による汚れなどの変化が少しあります。それも一つの味です

太いアームホールが特徴でこれ1着でストリートスタイルがカッコよく決まります！！

人気の1着で出品も少ないです。

only oneの商品となっています

オンリーワンのアウターになります。



定価19800円







【デザインとスタイル】

このスタジャンは、緑と黒のコントラストが特徴で、ストリートファッションにぴったりのアイテムです。GMのロゴと刺繍が施されており、個性的な印象を与えます。



【素材と快適性】

ウールと合成皮革の組み合わせにより、耐久性がありながらも快適な着心地を提供します。季節を問わず活躍する一着です。



【多用途】

カジュアルな日常使いから、友人との集まりまで幅広く活用できるため、コーディネートの幅が広がります。



- 色: 緑と黒

- 素材: ウールと合成皮革

- デザイン: スタジャン

- ロゴ: GMのロゴ

- 刺繍: 刺繍のデザイン

- スタイル: ストリートファッション



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: センチメーター

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【centimeter】センチメートル スタジャン

緑 黒