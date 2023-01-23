『【ほぼ新品】Louis Vuitton Spell on You 香水【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 23時 05分に出品され03月11日 23時 05分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

ほとんど未使用の美品です。使用回数2-3プッシュのみで、冷暗所に保管しておりました。

横浜そごうで購入したため、国内正規品です。



- ブランド: Louis Vuitton

- 商品名: Spell on You

- タイプ: Eau de Parfum

- パッケージ: 箱入り

- ボトルデザイン: クリアガラスボトル



種類···オードパルファム



総容量···100ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン