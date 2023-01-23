『ENLIGHTENED EQUIPMENT Revelation -1℃ NV【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 06時 01分に出品され03月04日 06時 01分に終了予定です。即決価格は31,900円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ENLIGHTENED EQUIPMENT Revelation 850 30°F(-1℃) 10D Navy/Charcoal

本国メーカーより直接買い付けています。新品未使用。



世界中のULハイカーから愛される、エンライテンドイクイップメントのキルト型(片面)シュラフです。

その中でも定番の、使い勝手のよいスペックの製品です。



対応温度：30°F/-1℃(3シーズン〜低山4シーズン対応)

ダウン量：850FPグレーダックダウン365g

表面記事：10Dナイロン

重量：545g

寸法：全長192cm・最大周囲137cm(レギュラー/レギュラー)

カラー：ネイビー/チャコール



軽さとコストパフォーマンスに優れたドラフトカラー無しモデルです。



シルナイロン製スタッフサック・コットンバッグ・2本のストラップコードが標準で付いています。



キルト型は背中が開いていて寒くないの？と思われるかもしれませんが、真冬でもなければかなり暖かく、足を出しての体温調整などむしろ融通が利いてとても快適です。



マミー型で同じ対応温度帯のものになると800～1000gほどの重量になってしまいますので、これひとつで300g前後もの軽量化ができると考えればかなりコスパの良い装備更新だと思います。



そして隠れた用途として是非ともおすすめしたいのが、普段使いの羽毛布団としての用途です。

さらさらの生地はとても気持ちよく、安物にありがちな獣臭もありません。

キルト型の中でも、完全に1枚に展開できるこの製品ならではの使い方だと思います(キルト型でも足先までは開かないモデルも多いです)。



ご購入前のご質問・ご相談等ありましたらお気軽にどうぞ。

在庫があれば色違いのBurnt Orangeも出品しておりますので、よろしければご覧下さい。



※輸入品ですので不慮の汚れ・ホコリ混入等ご容赦下さい。

※送料軽減のため圧縮し簡易梱包でお届け致します。



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mont-bell 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用

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