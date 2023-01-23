『Airpods pro 2 純正品 充電ケースのみ 新品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 01時 54分に出品され04月22日 01時 54分に終了予定です。即決価格は9,656円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは



AirPods Pro 2 / A2700 【MagSafe 充電ケース】のみ

AirPods Pro 第２世代 です。



国内正規品 MQD83J/A (2022年版) です。



注:両耳イヤホン・箱・ケーブルは付属しておりません。



MWP22J/A や MLWK3J/A （AirPods Pro 第1世代）とは互換性がないため、ご注意下さいませ。



新品未使用品ですのでお値引きはご遠慮ください。

ご検討の程宜しくお願いします。



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100 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル