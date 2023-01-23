『在庫処分 ムートン長毛フリース 6匹タイプ 約140x170cm キャメル #3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 18時 14分に出品され03月31日 18時 14分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>ラグ・カーペット・マット>>>ラグ・カーペット
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ムートン
190×198cm パキスタン手織りギャッベ
¥ 104720
IKEA X Virgil Abloh イケア レシートラグ ＆ 壁掛けクリップ
¥ 30360
ウールラグ サポテックラグ メキシコ
¥ 12350
手織りペルシャ絨毯 中古 美品 トルクメン産 252×130cm トライバルラグ
¥ 26910
USA製 クラシックプー ラグ マット カーペット ディズニー 入手困難 激カワ
¥ 9968
ペルシャ絨毯 ギャッベ 座布団 手織り イラン 丸(15)
¥ 9750
116×162 温かみ溢れるナチュラル メダリオン トルコヴィンテージラグ
¥ 10140
ジャーナルスタンダードファニチャー ラグ
¥ 8579
新品未使用タグ付き トルコ絨毯 ダブルノット Punto社トルコラグ
¥ 43333
ラグ ジオーニ 2畳用 ベージュ
¥ 9984
カシュガイ族 ペルシャ絨毯 イラン 手織り(2)
¥ 13000
ベルギー製テラゾー柄 大判シャギー ラグ
¥ 11050
177×127cm アフガニスタン 手織り絨毯 ペルシャ
¥ 100240
チル chill ラグ タフティング フロアマット ウォールアート
¥ 9750
ヴィンテージ キルトラグ 大判キルト マルチラグ マルチカバー ソファカバー
¥ 8580
ザラホーム ヴィンテージラグ
¥ 10920
アフガントライバルラグKhal Mohammadi手織り絨毯 294×74cm
¥ 65000
ハラコ ラグ・カーペット 白と茶色の斑点
¥ 10270
落札価格13400円
22 入札履歴
終了
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