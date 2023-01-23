『在庫処分 ムートン長毛フリース 6匹タイプ 約140x170cm キャメル #3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 18時 14分に出品され03月31日 18時 14分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 オーストラリア産の最高級原皮を使用！

自然のラノリンの効能により心身共に癒してくれるでしょう。

通常長毛商品と比べても

毛質・密度が格段に優れています。

本物の“上質”を味わっていただくチャンスです。

是非この機会にどうぞ！

＊現物は写真と多少色が異なる場合がございます。



商品詳細

■材質：

表地：シープスキン100%（毛高約50～70mm）

中綿：ウレタンフォーム

裏地：ポリエステル100%

サイズ：6匹物（約140x170cm）

カラー：キャメル

原皮産地：オーストラリア



写真4は４匹サイズの写真です。

色は写真4で確認できます。

テイスト...北欧



テイスト···ナチュラル



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ラグ・カーペット・マット>>>ラグ・カーペット 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ムートン