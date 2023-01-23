『遊戯王カード 天霆號アーゼウス プリズマ PSA10【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 10時 54分に出品され03月09日 10時 54分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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すり替え対策は十分に講じますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし