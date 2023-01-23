『Vivienne Westwood ハンドバッグ ドクターズバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 04時 35分に出品され03月26日 04時 35分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vivienne Westwoodのハンドバッグです。

中はストライプ柄です。



サイズはおよそ

横幅27cm（底部分は31cm）×縦19cm×マチ14cmです。

※持ち手部分含まず

素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。



メルカリにて数年前に新品で購入させて頂き、愛用しておりました。

外側の角に若干スレがあります。

写真でご確認お願い致します。



#希少デザイン

#クロシェット付

#オールレザー

バッグ正面にヴィヴィアンのロゴであるオーブ金具が付いているので一目でヴィヴィアンウエストウッドとわかるアイテムです。

バッグ開閉部がドクターズバッグ仕様になっている希少デザインなので長財布、手帳型ケースのスマホ、ペットボトル、小さめポーチくらいは余裕で入ります。



上質なレザーを使用したオールレザー仕様で高級感もあります。



カラーはあまり売られていないキャメル色です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Vivienne

Westwood

ハンドバッグ

ドクターズバッグ