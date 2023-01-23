『モンベルシュラフ ダウンハガー800#3 Womens エアパッド付き【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 02時 13分に出品され04月02日 02時 13分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シュラフとマットのセットです。

２０１８年にモンベル店で購入。

3回使用。

使用後はしっかり乾燥させて保存袋にて保管。



目立つ傷や汚れはございませんが、中古品ということでご理解いただいた上でご検討ください。





ダウンハガー800#3ウィメンズ

エアパッド120

ポンプバッグ

シュラフの保存袋 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: モンベル

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ モンベルシュラフ ダウンハガー800#3



Womens エアパッド付き