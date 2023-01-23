『STUSSY TRIBE スウェット トレーナー グリーン 1980年製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 17時 18分に出品され03月31日 17時 18分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

STUSSYは、ストリートファッションの先駆者として知られ、特にトレーナーやスウェットにおいてもその独自のスタイルを確立しています。



【デザインの魅力】

このトレーナーは、"TRIBE"のロゴが特徴的で、視覚的にインパクトがあります。プリントデザインは、ストリートスタイルにぴったりです。



【快適な着心地】

クルーネックのデザインは、カジュアルな着こなしに最適で、普段使いから特別な日まで幅広く活躍します。



- ブランド: STUSSY

- デザイン: TRIBEロゴプリント

- 色: グリーン

- 製造年: 1980

- スタイル: クルーネック



ご覧いただきありがとうございます^ ^



カラー···グリーン



肩幅···46cm

身幅···57cm

袖丈···65cm



肩幅···46cm

身幅···57cm

袖丈···64cm

着丈···64cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STUSSY

TRIBE

スウェット

トレーナー

グリーン

1980年製