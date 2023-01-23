『【極美品】ケイトスペード ツーウェイレディースバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 34分に出品され03月12日 21時 34分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ケイトスペード

レディース

ツートンカラー

ツーウェイバッグ

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

白✖️ライトグレー

価格35,000円くらい



９年前に、玉川高島屋で、クリスマスプレゼントで買ってもらいました。

ゴールドの金具がアクセントになり、ワンピースにとても似合うので、食事会などで３回短時間使用。

キズもなく、金具もピカピカで、コバ部分のシワや剥がれもなく、形崩れもありませんので、未使用に近いくらい綺麗です。

子育て中はトートバッグばかり使って、なかなか使う機会がありませんので、使っていただけたら嬉しいです。



品のある素敵なバッグで、色も落ち着いた白とグレなので、20代の方からご年配の方まで、広く愛用していただけると思います。



百貨店購入なので、安心してご購入していただけるお品物です。

高島屋で記入してもらった購入日と商品番号入りのカードもお付けします。



素材···本革



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】ケイトスペード ツーウェイレディースバッグ