『マルジェラ タビ 37ハーフ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 01時 27分に出品され03月31日 01時 27分に終了予定です。即決価格は22,899円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前に銀座三越で購入しました。

裏張りをしています。

数回履きましたが

合わなかったので出品します。

靴擦れの血がついています。

神経質な方はご遠慮ください。

写真の箱に入れて

お送りします。

お値下げ交渉歓迎します。



ヒール高さ···約3.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 23.5cm ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ マルジェラ タビ 37ハーフ