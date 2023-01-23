『BOTTEGA VENETA 黒 クラッチバッグ 保存袋 鏡、カード付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 55分に出品され03月19日 03時 55分に終了予定です。即決価格は16,380円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感あふれるデザイン】

BOTTEGA VENETAのクラッチバッグは、上質な素材を使用し、洗練された編み込みデザインが特徴です。シンプルながらも存在感があり、どんなシーンにもマッチします。



【実用性とスタイルの両立】

内側にはファスナー付きポケットがあり、小物の整理がしやすい設計です。マグネットでの開閉で取り扱いやすく、ストラップが付いておりショルダーバックとしても使用できます。コンパクトながらも必要なものをしっかり収納できますのでパーティー等で活躍することでしょう。



【イタリア製の信頼性】

イタリアで製造されたこのバッグは、品質と耐久性に優れています。長く愛用できるアイテムとして、ファッションに敏感な方にぴったりです。



- ブランド: BOTTEGA VENETA

- 色: 黒

- 素材: カードに記載

- 付属品: 保存袋 ミラー、カード

- 製造国: イタリア

- 型番: BOTTEGA VENETA

-サイズ:22㎝×13.5㎝×マチ8.5㎝



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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VENETA

黒



クラッチバッグ

保存袋 鏡、カード付き