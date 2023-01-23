『TIMEX MM6 Maison Margiela T80 Gift Set【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 22時 24分に出品され04月13日 22時 24分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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TIMEX x MM6 Maison Margiela T80 Gift Set Silver

TWG065600



新品未使用



保証書付き



腕時計は「T80 ギフトセット」として販売され、ポリッシュ＆マット仕上げのステンレス製ブレスレットがセットに。時計とブレスレットを一体化させて着用することも、それぞれ単品で着用することもできる3WAY仕様となっている





※基本的に表記の価格で販売しております。 お値引きは対応いたしませんのでご了承ください。

※当方は本物しか扱っておりませんので「本物ですか？」などのコメントはご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: タイメックス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ TIMEX

MM6

Maison

Margiela

T80

Gift

Set