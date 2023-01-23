『ミニシャギーセッケツニットカーディガン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 37分に出品され03月28日 09時 37分に終了予定です。即決価格は10,465円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ☆店頭完売商品

【スタイル】

このジャケットは、オープンフロントのデザインで、リラックスしたフィット感が特徴です。カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【素材】

ファー風の柔らかな素材が、心地よい着心地を提供します。肌触りが良く、温かさを保ちながらも軽やかな印象を与えます。



【色合い】

ベージュの色合いは、さまざまなスタイルに合わせやすく、季節を問わず着用可能です。



- 色: ベージュ

- 素材: ファー風

- スタイル: オープンフロント

- デザイン: ボタンなし

- シルエット: リラックスフィット

- 用途: カジュアル・フォーマル両用



ご覧いただきありがとうございます。

LIGHT OUTERとしてマルチにスタイリング可能

この秋冬1枚あると重宝してくれます♪



■デザインコメント

フェザーヤーンを使用したアウターライクのニットカーディガン。

接結編みにする事でフェザーヤーンの風合いをそのままに、

程よいハリ感が心地良いニットアウターに仕上がりました。

前中心にはボタンではなくホックを採用し、カジュアルになりすぎないようなディテールにしています。

裏表の微配色もデザインのポイントになっています。

ふわふわ素材に癒やされる、デートや女子会などのシーンにもピッタリな旬アイテムです。



■スタイリングポイント

・存在感あるデザインでコーデを上品＆華やかに魅せてくれる一枚

・程よくルーズシルエットでワンピースの羽織としてピッタリ

・カジュアルにも女性らしいアイテムにも相性が良く、スタイリングが幅広く可能なアイテムです



---------------------------------------------------

透け感：なし

裏地：なし

生地の厚さ：厚手

洗濯：手洗い可

伸縮性：あり

ジップ：なし

ポケット：あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ラグナムーン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ミニシャギーセッケツニットカーディガン