『FOXEY フォクシー☆ノーカラーペプラムジャケット 42 ベージュ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 20時 00分に出品され03月04日 20時 00分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ42、素材は【画像6】ご参照ください。お色はベージュです。



【スタイリッシュなデザイン】

このFOXEYのノーカラージャケットは、シンプルでありながらエレガントな印象を与えます。ベージュの色合いは、さまざまなスタイルに合わせやすく、オフィスからカジュアルなシーンまで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

素材は高品質で、着心地が良く、長時間の着用でも快適です。洗練されたデザインとともに、耐久性も兼ね備えています。



【装飾ボタン】

ジャケットの前面には装飾的なボタンが施されており、シンプルな中にも個性を感じさせるアクセントとなっています。



目立つシミや汚れはありません。

着丈53.5 肩幅37.5 身幅44 袖丈45.5



他にもたくさん出品しています。

#HAWAII☆彡_CLOSET

ご覧くださいませ^_^



- ブランド: FOXEY

- サイズ: 42

- 色: ベージュ

- デザイン: ノーカラー

- ボタン: 装飾ボタン

- 袖: 7部袖

- タグ: FOXEY



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ベージュ



季節感···春,夏,秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フォクシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FOXEY

フォクシー☆ノーカラーペプラムジャケット

42

ベージュ