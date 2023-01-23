『leilian 長袖ニット 青 13号＋ 新品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 07時 36分に出品され03月23日 07時 36分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デパート購入品です

イタリア製糸使用 レリアン13号＋

新品未使用品

薄手なのにすごく暖かいので重宝します。



身幅…49cm

着丈…60cm



新品未使用品ですが自宅保管品のため細かい事気にされる方はご遠慮ください。

発送は防水対策の上ゆうパケットポストとなります。

自宅にペットはおりません。



おまとめ割・リピート割対応します。

お値引きのご相談できる限り対応致しますのでお気軽にメッセージください。



【スタイリッシュなデザイン】

GEMMAの長袖ニットは、シンプルながらもエレガントな印象を与えるデザインです。プリーツ付きのネックラインが特徴で、カジュアルなシーンから少しフォーマルな場面まで幅広く活躍します。



【快適な着心地】

柔らかな素材感が肌に優しく、着心地も抜群です。長袖なので、寒い季節にも対応できるアイテムです。



- ブランド: レリアン GEMMAコラボ

- 色: 青

- 袖の長さ: 長袖

- デザイン: プリーツ付きのネックライン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: レリアン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ leilian

長袖ニット

青

13号＋ 新品