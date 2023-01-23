『橘ひなの 小森めと キーボード【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 19時 26分に出品され04月08日 19時 26分に終了予定です。即決価格は40,800円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品

シュリンク付き



セット売り、バラ売り可能



小森めと 37000(送料込み)

橘ひなの 48000(送料込み)

です。



値下げはコメントでよろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用