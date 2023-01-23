『Yohji Yamamoto pour homme ベクシンスキーニット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 16時 45分に出品され04月18日 16時 45分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Yohji Yamamoto POUR HOMME

2022-23AW

SPECIAL SOFT WOOLLEN INKJET TURTLE



サイズは3になります。



数回着用しておりますが目立った傷や汚れ等はございません。



値下げ交渉等は致しておりませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヨウジヤマモトプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Yohji

Yamamoto

pour

homme

ベクシンスキーニット