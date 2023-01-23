『新品 インゲボルグ ピンクハウス フェザーヤーンニットカーディガン【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 12時 13分に出品され03月22日 12時 13分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価¥3万9600円



着丈61センチ〔肩の高いところから〕

身幅52センチ

袖丈57センチ



ふわふわしていて、肌触りよいです＾＾



新品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ピンクハウス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 新品 インゲボルグ ピンクハウス フェザーヤーンニットカーディガン