『NICENESS Double Front Vest 新品未使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 15時 36分に出品され04月06日 15時 36分に終了予定です。即決価格は26,266円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●素材/コットン８４％ ヘンプ１６％ (裏地:コットン100％ パーツ:カウレザー）

●カラー/Brown x Khaki





定価10万ほどです。





コットンヘンプ生地のWフロントベスト。

ジップフロントとボタンフロントの両面で着用ができる２WAY仕様。

型は1940～50sのブリティッシュインディアンジャーキンをベースに、

前後で着用可能なWフロントのベストに進化させています。



配色切替えは同年代のCC 41時代と“ダブルイレブン”をイメージ。

古き良き糸をつむぐ希少な英国式梳毛紡績機で紡績した生地を使用。

超長綿のピマとサンホーキンという繊維長の異なるコットンを混合、

ヨコ糸にはC/Hempを限界高密度で織り込みながらも

あえてニット専業の加工場でふくらみを感じる仕上げにしています。

本来ウールを主とする紡績機であえてコットンを紡績することで、

強めの撚りによる凹凸な表情感のある糸ムラと粗野感が出ています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ナイスネス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NICENESS Double

Front

Vest

新品未使用