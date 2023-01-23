『Patagonia Mars【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 09時 14分に出品され04月04日 09時 14分に終了予定です。即決価格は11,044円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アメリカ軍に収める、ミリタリーシリーズのMARS”

撥水、透湿、防風性に優れ、かつ軽量な

デジタルカモ柄のシェル素材。

サイドには大きくメッシュポケット、

両肩にはマガジンポケット付き。

Mですが日本のL程度のサイズ感となります。





肩幅 52cm

身幅 62cm

着丈 74cm

袖丈 59cm





カラー···グリーン

袖丈···長袖

柄・デザイン···モザイク

襟···スタンドカラー

季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Patagonia

Mars