『NIKE ナイキ パーカー スウェット メンズ レディース【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 05時 21分に出品され03月13日 05時 21分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE ナイキ





スウェット パーカー



オーバーサイズ 大きいサイズ



メンズ Lサイズ



ネイビー 紺



レディースにも。





普段着、スポーツにも。











おおよそではありますが、



身丈69cm(前) 71.5cm(後)



身幅60cm



肩幅50cm ほど。







ゆうパケットなどの発送方法を予定しております。















お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。



もちろん、何度もお値下げしているものもありますが、ご要望には沿いたいと思っております。



もし、その際には [値下げできますか？]



[いくらまで値下げできますか？]



などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。



ただ、あまりにも大幅なお値下げは難しいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ カラー: ブルー系/ブラック系

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メンズ

トップス タグ NIKE ナイキ パーカー スウェット メンズ レディース