『【新品未使用】Macbook pro M1pro 16インチ 512GB【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 20分に出品され03月19日 01時 20分に終了予定です。即決価格は106,150円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MacBook Pro M1 PRO 16インチの新品未使用品です。

写真の通り購入時の画面カバーもついています。

箱は廃棄してしまったため緩衝材で包んで発送いたします。

付属品は本体、ACアダプタ、MagSafeです。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 新品、未使用