『031 新品 訳 ジョンスメドレー ウォッシャブルウールツイル CPO シャツ3【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 13時 45分に出品され03月30日 13時 45分に終了予定です。即決価格は11,650円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|ジョンスメドレー
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落札価格11650円
753 入札履歴
終了
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