『031 新品 訳 ジョンスメドレー ウォッシャブルウールツイル CPO シャツ3【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 13時 45分に出品され03月30日 13時 45分に終了予定です。即決価格は11,650円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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** ブランド：JOHN SMEDLEY（ジョン スメドレー）



** 状態： 新品 訳有 未使用 ※ 理由あり品・・・



"※サンプル品のため訳あり品として出品しております。

内側の品質タグ表示のタグがありません。

あらかじめご了承いただける方のみご検討ください。



※写真のように前身ごろに小さな織斑

（おりむら）箇所があります。着用には支障はありません。



** 色：キャメル



** 表示サイズ：3

目安はLサイズくらい

** 実寸サイズ（単位cm）

※多少の誤差はご了承ください：

肩幅 52 身幅 64 着丈 79 袖丈 61



** 定価：55,000円



"** 商品説明：

1784年に創業。イギリスで最も旧い歴史を

持つ英国王室御用達として知られる

JOHN SMEDLEY（ジョンスメドレー）。



C.P.O.シャツをデザインのベースにしたウールシャツ。ディテールをミニマルに削ぎ落としましています。春・秋はJOHNSMEDLEYのニットの上にさらりと羽織って。寒い時期もコートを合わせられるサイズ感で、３シーズン着用可能な万能アイテムです。



◆ その他：



※上記のように【訳あり品】として出品しております。

あらかじめご了承ください。完璧な状態のお品物を

お探しの方は購入をお控えください。"

"



● 素材特有の織ムラやスレ、アタリ、

微かなヨゴレ等がある場合がございます。

また写真撮影や梱包時に微キズ等が生じる

可能性もございます。あらかじめご理解

いただける方のみご購入ください。"



※サンプル品のため、理由あり品として出品しております。ジョンスメドレーの都内直営店（正規取扱店）より直接購入したものです。紙タグは付きますが、内側に品質表示タグがない状態のお品物となります。あらかじめご了承いただける方のみご購入ください。



031-ww-XN-[exyy-b]" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ジョンスメドレー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 031

新品

訳

ジョンスメドレー

ウォッシャブルウールツイル

CPO

シャツ3