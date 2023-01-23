『Focal Elegia ヘッドフォン 有線【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 14分に出品され03月18日 09時 14分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質】

Focal Elegiaは、オープンバックデザインにより、広がりのあるサウンドを実現。音楽の細部まで楽しむことができます。



【快適な装着感】

柔らかいイヤーパッドと軽量なアルミニウムフレームが、長時間の使用でも快適さを保ちます。



【持ち運びに便利】

付属のキャリングケースにより、外出先でも安心して持ち運べます。



- ブランド: Focal

- モデル名: Elegia

- 色: 黒と銀

- 素材: アルミニウムと布

- 付属品: キャリングケース

- 特長: オープンバックデザイン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フォーカル