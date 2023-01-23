『ワイルドスワンズ ブレス 巾着 新品未使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 02分に出品され03月07日 10時 02分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ワイルドスワンズ ブレス 巾着。

新品未使用。

サイズはM。

ネットやショップにて売れ筋完売しており希少です。

自身にて専門店で購入。

値下げ不可。



サイズ

本体:約H 20 x W 16 x D 1.5cm



重量:約 56g 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ワイルドスワンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ワイルドスワンズ

ブレス

巾着

新品未使用