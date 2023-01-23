『Burberry LOCKWELL 2way ダウンジャケット TB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 16分に出品され03月20日 05時 16分に終了予定です。即決価格は29,250円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



軽い厚手のダウンになりますので冬の主役にはもってこいです。



左腕のロゴで1発でブランドの分かる高級感あふれる一着です。

太ってサイズが合わなくなったので出品します。



ブランド:Burberry LONDON ENGLAND



商品名: Burberry LOCKWELL 2way ダウンジャケット TB



-サイズ:XL



-詳しいサイズについては写真をご覧ください。



※腕のジップを外すとベストにもなる2way仕様です。



【商品の状態】

美品かと思います。

昨年購入して着用機会は2から3回ほどになります。

なお、あくまで中古品となりますので

神経質な方は購入をお控え下さいますよう

よろしくお願いいたします。



以下、ホームページより抜粋



グースのダウンとフェザーを詰めたフード付きナイロンジャケット。ファネルネックとフードにヴィンテージチェックの裏地を配しました。



表地：ナイロン100%

トリム：ポリエステル87%、コットン13%；コットン85%、ナイロン14%、エラスタン1%；レザー100%

裏地：ポリエステル100%；ウール70%、ナイロン20%、カシミア10%

中綿：グースダウン90%、グースフェザー10%

詰め綿：ポリエステル100%

スナップと2ウェイのコンシールジップで開閉

サイドにジップポケット、内側にジップポケット

フードと裾にドローコード取り外し可能な袖

袖のシリコンパッチに立体的なバーバリーのロゴ

洗濯機使用可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Burberry

LOCKWELL

2way

ダウンジャケット

TB