『haruru様専用Canon キャノン EOS R10 RF-S18-150【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 11時 30分に出品され04月24日 11時 30分に終了予定です。即決価格は69,000円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の6月頃にビックカメラで購入し、数回使用しただけの為、かなり綺麗な状態です。

ただし、素人保管になりますので神経質な方はご遠慮下さい。



ボディ、レンズ、バッテリー×2、充電器、ストラップ、ケース（専用の物ではありません）がセットになっております。

また、レンズフィルター、液晶フィルムも付いた状態になります。



購入した際に、全損保証1年、長期保証5年にも加入しております。



キヤノン モデル名···Rシリーズ

モデル名/Rシリーズ···EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: キヤノン