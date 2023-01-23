『付属品有り Apple Pencil 第2世代 MU8F2J/A【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 20時 45分に出品され03月24日 20時 45分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※現状価格でのご検討をお願い致します。







Apple Pencil 第2世代 MU8F2J/A



シリアル番号 : GR2DW4XLJKM9









■付属品■

Apple Pencil 本体

-化粧箱

-説明書





■状態■

ペン本体には薄い擦れは部分的にありますが、目立つ傷や擦れは無く綺麗な状態です。



バッテリーについても使用していて体感できる劣化を感じることはありませんでした。



正常動作確認済み











■梱包-発送■

プチプチに包んで丁寧に梱包し、24時間以内に発送手続き致します。









素敵なご縁になることを願っています。

ぜひご検討下さい！(^^)





























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#IBU’sshop 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル