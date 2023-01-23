『【超希少】CELINE マカダム 柄 トリオンフ トートバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 13時 45分に出品され04月25日 13時 45分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の説明



【０００２２３】



⭐️梱包写真撮影して発送⭐️



♥アイテム

CELINE マカダム 柄 トリオンフ トートバッグ セカンド ハンド セリーヌ オールド ヴィンテージ vintage ブラウン レザー ベージュ



♥型番

M08



♥サイズ

サイズ(約)

33 x 33 x 5 cm

(幅 x 高さ x マチ)



上記サイズは平置き実寸になります！



♥材質

本革



♥状態

経年による使用感、スレや汚れやハゲ、われ等ございます。

変なベタつきなどもなくまだまだ使用可能です。

※状態は写真でご確認ください。

上記にダメージはありますが、普段使いには問題なくお使い頂ける商品です。



※鑑定済の中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



※基本的に中古品の為、状態を気にされる方やこだわりの強い方はご購入をお控え下さい。



※状態は出品者の主観です。

写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。



♥カラー

ブラウン系



♥購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



♥付属品

ー



※チェックをしておりますがUSED 品のため、汚れ・しみ・傷・着用感・皺など見落とし・説明不足等があるかもしれません。

あくまで素人個人同士のネットオークションですので神経質な方・古着 に理解の無い方・新品並みを求める方等中古取引の認識の無い方はご遠慮ください。



♥お支払い

落札後72時間以内にお支払いをお願いいたします。

（新規アカウントの方は24時間以内にお願いいたします。）

ご連絡なく超過しますと、落札者都合でのキャンセルおよび『非常に悪い』評価とさせていただきます。



♥発送・発送

購入後、迅速に発送いたします。

丁寧な梱包を心がけています。



☆ 影環境や、モニターにより色味が違って見える場合がございます。



☆コメントなし、即購入、大歓迎です^ ^



☆購入後できる限り迅速に発送します٩( ᐛ ) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【超希少】CELINE

マカダム

柄

トリオンフ

トートバッグ