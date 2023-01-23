『✨美品✨ ルイヴィトン ヴィクトール タイガ ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 02時 03分に出品され04月24日 02時 03分に終了予定です。即決価格は20,250円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「選んでよかった」と思ってもらえるように、厳選した商品を仕入れ、実物に近い写真を心掛けております。



その為、「思っていたより美品だった」との声を多数いただいております。



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こちらの商品は、鑑定済みの正規品になります。

全ての商品は、AACD加盟の古物市場より

購入しております。



万が一偽物だった場合は、

全額返金しますので安心してご購入下さい。



写真では伝えきれない魅力がございます。



実際に手に取って頂くと、

暮らしがワンランク華やかになること間違いなしです♩



外、内ファスナーポケット1ヵ所ずつ

内ポケット2ヵ所と収納力抜群の

ショルダーバッグになります✨



フラップを上げた際、後ろからチラッと見えるグリーンが目を惹きます✨

主張しすぎないグリーンが

カッコいい品物ですq(^-^q)





◆ブランド:ルイヴィトン



◆商品名:ヴィクトール



◆柄:タイガ



◆サイズ:横約34cm

縦約28cm

奥行き約13cm



◆色:黒系 ブラック アルドワーズ

グリーン 緑



◆付属品:なし



◆製造ナンバー:SP1001



◆状態について



使用による小傷、スレありますが、

全体的に状態もよくこれからまだまだお使いいただけます✨





★取り扱いの品物に関して★

品物は中古品になります。使用感や記載しきれない小さな傷や汚れはありますので気になる箇所がありましたらコメントくださいませ



あくまで中古品になります。新品同様の状態を求める方、神経質な方は購入をご遠慮いただきますようお願いします



最後までご覧いただきありがとうございます



管理番号 452 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨美品✨ ルイヴィトン ヴィクトール タイガ ショルダーバッグ