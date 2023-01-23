『ピンクハウス ロング カーディガン トレーナー フード ロゴ ラベンダー 長袖【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 02時 18分に出品され03月08日 02時 18分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ピンクハウスのスナップボタンの

ロングカーディガンです♡



トレーナー生地なのでこれからの

季節から春まで大活躍する事間違いなし

ですね

ラベンダー色がとっても可愛いお色です♡



肌寒い時にさっと羽織っていただけるので

1枚お待ちですととても便利です

お尻が隠れる長さなのも良いですね





目立った汚れもなく色落ちも少しなので

まだまだ着用いただけます



この機会にぜひ♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ピンクハウス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ピンクハウス ロング カーディガン トレーナー フード ロゴ ラベンダー 長袖