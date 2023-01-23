『【美品】 Nuphy Air60 V2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 11分に出品され03月28日 20時 11分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nuphy Air60 V2 英語配列 Gateron茶軸



ほとんど使用してないので出品します。

状態は写真から確認お願いします。



付属品は購入時の物はあります。

・説明書

・ステッカー

・追加キーキャップ

・追加キースイッチ

・ケーブル

・キープラー（キーキャップを外す工具）



#nuphy #keyboard 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ニューファイ